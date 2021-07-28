Nöbetçi noterlik uygulaması yeniden başlıyor

Corona virüs salgını önlemleri nedeniyle bir süre ara verilen nöbetçi noterlik uygulaması, cumartesi günü yeniden başlayacak.

DHA 28.07.2021 - 17:30 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 17:42

Nöbetçi noterlik uygulaması yeniden başlıyor

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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlatılan nöbetçi noterlik uygulamasına, corona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020'de ara verildi.

Halktan gelen yoğun talep ve 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' doğrultusunda hafta sonu hizmet verilen nöbetçi noterliğin tekrar başlatılmasına karar verildi.

Cumartesi ve pazar günü itibarıyla yeniden başlayacak uygulama kapsamında nöbetçi noterler, 10.00-16.00 saatlerinde gerekli önlemleri alarak hizmet verecek.

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