Nokia 10 bin çalışanın işine son verecek

Nokia'dan bugün yapılan açıklamada, yeniden yapılanmanın maliyet tabanını 2023 sonuna kadar 600 milyon euro düşüreceği belirtildi. Bu hamlenin 2021 görünümünü ise etkilemeyeceği ifade edildi.



İş gücünün yaklaşık yüzde 10'u ile yolları ayırmaya hazırlanan şirketin açıkladığı rapora göre yıllık kârında düşüş devam etmişti.



Nokia yeniden yapılanmanın maliyetinin gelecek 2 yılda 700 milyon euroyu bulacağını öngördü.



Nokia'nın bu adımı, Stockholm merkezli Ericsson ile daha iyi rekabet etme ve rekabetçi pazardan daha yüksek pay kapma stratejisinin de bir parçası olarak görülüyor.



Nokia CEO'su Pekka Lundmark şirketin 4 iş kolunun sürdürülebilir, kârlı büyüme yolu belirlediklerini ve daha hızlı 5G yatırımı için maliyetlerini en aza indirdiklerini bildirdi.