NTV'ye bir ödül daha: Çarşı Pazar Ekonomi’ yılın en iyi ekonomi programı

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen 13. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen törene Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Düzenlenen ödül töreninde NTV’de yayınlanan ‘Çarşı Pazar Ekonomi’ programı da ‘Yılın En İyi Ekonomi Programı’ ödülünü aldı.



“ÇOK BÜYÜK EMEK VAR”



‘Çarşı Pazar Ekonomi’ programı adına ödülü alan Berfu Güven; “Bu programda çok büyük emek var. Bu emeğin görülmesi ve ödüle layık görülmesi çok kıymetli… Bu ödülü, emeği geçen ekip arkadaşlarım adına alıyoruz” dedi.