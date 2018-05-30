Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da katıldığı iftar programında konuştu.

"Ekonomiyi de iyi kötü bilen birisi olarak söylüyorum, Türkiye ekonomisinin endişe edilecek hiçbir tarafı yoktur. Ekonomimiz sağlamdır. Bu operasyonlardan hiçbir şekilde etkilenmeyin, yolunuza devam edin." diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de, ekonomi üzerinde yapılan operasyonlarla hükümete diz çöktürmek isteyen, milleti de köşeye sıkıştırmak isteyen bazı karanlık odakların manipülasyonları var. Kur krizi falan yok. Başka bir şey daha çıkarttılar; 'Efendim özel sektör çok borçlu olduğu için böyle oluyor.' Böylece özel sektörü bir şekilde itibarsızlaştırma algısı oluşturmaya çalışıyorlar."

