AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da gerçekleştirdiği “İnternet medya buluşması”nda değerlendirmelerde bulundu.



Kurtulmuş’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



-Bu seçimde ittifaklar açısından en önemli olan AK Parti ile MHP’nin ülkenin milli duruşunu göstermesidir. Buna karşın karşımızdaki ittifakın çerçevesi belli değildir. 24 Haziran’da CHP ile HDP arasındaki örtülü ittifak bu seçimde açık bir ittifaka dönüştü.



-Cumhur İttifakı’na karşı birleşenlerin tek ortak noktası Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin yaklaşımıdır.

DÜNYA BİR ADAMIN TWEET'LERİ İLE YÖNETİLEMEZ

Numan Kurtulmuş

-ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Kurtulmuş, "Golan Tepesi için Trump’ın attığı imzanın uluslararası camiada hiçbir etkisi, hukuki meşruiyeti yok. Dünya bir adamın tweetleri ile yönetilecek bir yer değil. Öncelikle bunu öğrenecek. Ama ABD açısından hazin olan Trump’ın İsrail hükümetinin sözcüsü gibi davranması. Bunun fiili sonuçları da önemli. Bölgedeki dengeleri değiştirme etkisi olacaktır" dedi.



KURTULMUŞ’TAN DOLAR YORUMU



-Türkiye’de ekonominin geriletilmesi için büyük manipülasyonlar ve ataklar var. Bunlar hâlâ daha devam ediyor. Türkiye’de piyasa kapanınca Asya piyasalarında olağandışı hareketler yaşanıyor. Neyse ki geçen yıl sonu bir dengelenme hedefiyle bu ataklar bertaraf edildi. Şimdi seçim öncesi bir atakla dolar üzerinden hükümeti etkilemeye çalışıyorlar. Bunu sadece bize karşı bir hamle olarak değil aynı zamanda milletin cebine yönelik bir hırsızlık olarak görüyoruz. Seçim ertesi de Allah’ın izniyle istikrarlı bir sonuç çıkınca bütün bunlar düzelecektir.

SEÇİM SONUÇLARI SİSTEM TARTIŞMASI YARATMAZ

-Seçim sonuçlarından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkilenmeyeceğini, bunun için yeni bir anayasa değişikliği gerektiğini ifade ederek, yerel seçimlerdeki sonucun ne sistemi etkileyeceğini ne de Türkiye'deki erken seçim tartışmasını gündeme getireceğini kaydetti. Kurtulmuş, insanların gönüllü olarak mitinglere katıldığını, İstanbul ve Ankara'daki mitinglerdeki katılımın Cumhur İttifakı'na oy verecek seçmen kitlesinin ana gövdesini ortaya çıkardığını belirterek, "Aşağı yukarı oylamanın sonuçları ortaya çıkmıştır. Bunların pazar günü seçime yansımasını sağlayacağız." dedi.

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