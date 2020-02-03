Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu

TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı.



Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi.



TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi.



Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.



Sanayinin 4 sektörünün ocakta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,76, imalatta yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,07, su temininde yüzde 4,27 artış görüldü. Bu sektörlerin aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,33, imalatta yüzde 1,85 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,95, su temininde yüzde 5,46 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında yüzde 5,15 ile ara malında, yüzde 8,93 ile dayanıklı tüketim malında, yüzde 13,37 ile dayanıksız tüketim malında, yüzde 13,75 ile enerjide, yüzde 8,78 ile sermaye malında artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 1,36, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,6, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,71, enerjide yüzde 3,01 ve sermaye malında yüzde 2,55 artış oldu.



Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 2,23 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 0,7 ile giyim eşyası, yüzde 0,46 ile bilgisayar ile elektronik ve optik ürünler izledi. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 64,4, ham petrol ve doğal gaz yüzde 25,49, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 24,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



ANA HARCAMA GRUPLARINDA FİYAT DEĞİŞİMLERİ



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu. Ana harcama grupları itibarıyla ocakta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 3,96 ile sağlık grubunda görülürken, eğlence ve kültürde yüzde 1,86, lokanta ve otellerde 1,39, konutta 1,20, ulaştırmada 0,87 ve eğitimde 0,64 artış gerçekleşti.



Ocakta ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,65 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,44 ile ev eşyası, yüzde 0,25 ile haberleşme ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.



YILLIK DEĞİŞİMLER



TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,21 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 15,11 ile eğitim, yüzde 15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Bu dönemde ev eşyasında yüzde 7,51, giyim ve ayakkabıda yüzde 6, eğlence ve kültürde yüzde 5,66 artış gerçekleşti.



Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 25'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 268'inin ortalama fiyatlarında artış, 125'inin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.



FİYATLAR EN FAZLA "ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT"TA ARTTI



Türkiye'de, ocak ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 13,75 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocakta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 12,15 artış kaydetti.



İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 2,03 ile "Balıkesir, Çanakkale", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 16,67 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gerçekleşti.



Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 13,75 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde görülürken, bu bölgeyi yüzde 13,61 ile "Balıkesir, Çanakkale" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,24 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde kaydedildi.



FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN PATLICAN, EN FAZLA DÜŞEN ÇOCUK KAZAĞI OLDU



Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 81,46 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,22 ile çocuk kazağı oldu.



TÜİK'in verilerine göre, patlıcandaki fiyat artışını, yüzde 35,81 ile domates, yüzde 30,9 ile mandalina izledi.



Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24,45 ile salatalık, yüzde 22,38 ile ulaşım araçlarıyla ilgili hizmet ücreti, yüzde 21,63 ile resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti, yüzde 20,61 ile yeşil soğan, yüzde 20,54 ile sivri biber, yüzde 20,04 ile kuru soğan, yüzde 19,45 ile kabak, yüzde 16,54 ile limon yer aldı.



EN ÇOK ÇOCUK KAZAĞI UCUZLADI



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,22 ile çocuk kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 13,65 ile kadın gömleği, yüzde 13,16 ile kadın elbisesi, yüzde 13,06 ile kadın hırkası, yüzde 12,89 ile kadın kabanı, yüzde 11,68 ile kadın kazağı, yüzde 10,96 ile erkek ceketi, yüzde 9,75 ile çocuk için spor kazağı (sweatshirt), yüzde 9,73 ile erkek montu izledi.

ENFSLAYON SEPETİNDE DEĞİŞİKLİK

TÜİK enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepetini güncelledi.

Aspiratör ve fotoğraf makinesi enflasyon sepetinden çıkarıldı.

Davlumbaz ve çocuk taytı sepete dahil edildi.