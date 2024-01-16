2024 ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri, Bakan Göktaş'ın açıklamaları sonrasında sorgulanıyor. Bakan Göktaş'ın yaptığı son açıklamaların ardından, evde bakım maaşlarının zamlı olarak hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı, zamlı ödemeler ne zaman yatacak? 2024 evde bakım maaşı ne kadar oldu?



OCAK AYI ÖDEMELERİ YATIRILMAYA BAŞLADI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.



Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.



Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirtti.



ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihle ilgili de konuşan Bakan Göktaş, ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı.



Buna göre; ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7 bin 608 lira olarak yatırılacak.