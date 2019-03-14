Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1 ARTTI



Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 düşüş gösterdi. Bu dönemde 101,2 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl ocakta 109,2 seviyesinde bulunuyordu.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü yüzde 1,1 elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 azalış kaydetti.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, ocakta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 2,2 ile ara malı sektöründe gerçekleşirken, düşüş gösteren tek sektör yüzde 0,5 ile yüksek teknoloji sektörü oldu.

VİDEO: BAKAN VARANK, "KAYAĞIN İPEK YOLU" PROJESİNİ NTV'YE ANLATTI

