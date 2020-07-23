ODD: Türkiye ilk yarıda otomotiv satışları sıralamasında Avrupa'da altıncı oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, otomotiv pazarı haziranda yüzde 24 azalarak, geçen yılın aynı dönemindeki 1.75 milyon adetten, 1.33 milyon adete gerilerken Türkiye, Avrupa otomotiv satışlarında altıncı sırayı aldı.

DHA 23.07.2020 - 17:25

ODD: Türkiye ilk yarıda otomotiv satışları sıralamasında Avrupa'da altıncı oldu

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Türkiye, haziran ayı sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında altıncı, yüzde 30,2 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında yedinci ülke ve yüzde 30,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında altıncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa Birliği (AB-26), Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı haziran ayında yüzde 24, otomobil pazarı yüzde 24.1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13.6 daraldı.

Otomotiv pazarı haziran ayında yüzde 24 azalarak, geçen yılın aynı dönemindeki 1.75 milyon adetten, 1.33 milyon adete geriledi.

Aynı dönemde otomobil pazarı yüzde 24.1 daralmayla, 1.49 milyon adetten 1.13 milyon adete, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13.6 azalarak 205 bin adetten 177 bin adete düştü.

Avrupa otomotiv pazarı Ocak-Haziran döneminde yüzde 38.9 daralarak, 9.83 milyon adetten 6.01 milyon adete geriledi.

Aynı dönemde otomobil pazarı yüzde 39.5 daralarak 8.42 milyon adetten 5.1 milyon adete, hafif ticari araç pazarı da yüzde 33.8 daralarak 1.14 milyon adetten 758 bin adete indi.

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