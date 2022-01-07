Odeabank Oksijen Hesap’la paranıza her gün değer katın

Oksijen Hesap’ın yaz-kış kazandıran avantajlı faiz oranları ve esnek yapısıyla görünenden fazlasına ulaşabilirsiniz.

AVANTAJLARI NELER?



• Birikimlerinizi gün içinde vadesiz hesapta kullanabilirken; gün sonunda, seçtiğiniz Oksijen Hesap tipine göre belirlenen vadesiz tutarın üzerinde kalan bakiyenizi de gecelik mevduat hesabında otomatik olarak değerlendirebilirsiniz.



• Vade bozulma endişesi yaşamadan kolayca hesap açabilir; TL, USD ve EUR para birimlerinde birikim yapmanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.



• Oksijen Hesap açarak 100 gün boyunca tanışmaya değer hoş geldin faizinden yararlanabilirsiniz.



•Oksijen Hesap’ınızı tanımlayacağınız otomatik ödeme talimatıyla hem faturalarınızı takip etmek zorunda kalmaz hem de düzenli ödemelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.



NASIL?

Üstelik Oksijen Hesap açmak isteyenleri şubeye gitmek zorunda bırakmıyor; Odeabank Mobil uygulamasını bu bağlantı üzerinden indirerek görüntülü görüşmeyle anında hesap açabilirsiniz.

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