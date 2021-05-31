OECD, 2021 küresel büyüme tahminini yükseltti

Dünya ekonomisi, corona virüs salgınının yaralarını sarıyor.



Küresel ekonomi geçen yıl 1929'daki Büyük Buhran'dan sonra en kötü dönemini yaşayarak yüzde 3,4 daraldı.



Bu yıl ise aşılama çalışmaları ile ticaretin normalleşmeye başlaması beklentiyi artırdı.



OECD küresel büyüme tahminini yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e yükseltti.



Büyüme tahmini bu yıl, ABD için yüzde 6,5'den yüzde 6,9'a, Çin için yüzde 7,8'den yüzde 8,5'e,, Almanya için yüzde 3'den yüzde 3,3'e ve İngiltere için yüzde 5,1'den yüzde 7,2'ye çıktı.



Türkiye ekonomisi için daha önce yapılan tahmin yüzde 5,9'du. Bu rakam 5,7'ye indirildi.



Japonya için yüzde 2,7 olan beklenti yüzde 2,6'ya, Hindistan için yüzde 12,6'dan yüzde 9,9'a ve Fransa için yüzde 5,9'dan yüzde 5,8'e çekildi.



OECD, Türkiye ekonomisi için enflasyon ve işsizlik oranı tahmini de yaptı.



Enflasyon tahminini 2021 için yüzde 12'den yüzde 16'ya; işsizlik beklentisini ise yüzde 13,7'den yüzde 14'e yükseltti.



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