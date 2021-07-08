OECD’den corona virüs raporu: 114 milyon kişi işsiz kaldı

Bir yılı aşkın süredir dünyayı derinden etkileyen corona virüs süreci ile ilgili, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) yeni bir çalışma yayımladı.

Aşıların uygulanmaya başlamasıyla ekonomilerin toparlanmaya başladığı aktarılan çalışmada, gelişmiş ülkelerdeki işgücü piyasasında salgın süresince yaşanılan istihdam kaybının şimdiye kadar sadece yarısının telafi edildiği bildirildi.

Pandemi sürecinde istihdam alanında gençler ve düşük vasıflı işçilerin derinden etkilendiği belirtilirken, sadece gelişmiş ülkelerde 22 milyon kişinin iş kaybı yaşadığı aktarıldı.

2022’NİN SONUNA KADAR TOPARLANMAYACAK

Ekonominin toparlanmasıyla birlikte pandemi öncesine göre 8 milyon kişinin hala işsiz olduğu belirtilirken, 2022 yılının sonuna kadar bu durumun toparlanmayacağı vurgulandı.

Dünya çapında 114 milyon kişinin pandemi sırasında işini kaybettiği belirtilen çalışma ile ilgili konuşan OECD İstihdam Direktörü Stefano Scarpetta, “Eşitsizlik ve dışlanma sadece sosyal ayrışmaların bir sonucu değil aynı zamanda üretkenlik ve ekonomik toparlanma için ayak bağı” dedi.

FİNANS VE SİGORTA SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTTI

Finans ve sigorta sektöründe salgına rağmen istihdam artarken daha az ücretli işlerde çalışılan saatlerde yüzde 28 düşüş görüldüğünü belirten OECD, gençler arasında artan işsizliğin endişe verici olduğunu vurgulayarak hükümetlere bu kesimin yeteneklerini geliştirmek için eğitimler düzenleme çağrısında bulundu.