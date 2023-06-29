Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 ÖTV'siz telefon fiyatları)

Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus verilecek olan vergisiz telefon satışı için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler öncesinde yaptığı açıklamada, "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" açıklamasında bulunmuştu. İşte ayrıntılar.
ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.
Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu.
Peki, öğrenciler için iPhone'un ÖTV'siz fiyatı ne kadar olacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?
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Not: Telefonlara gelen son zamların ardından fiyat listesi güncellenmiştir.
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