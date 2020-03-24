OİB'den sağlık çalışanları için koruyucu kalkan maske

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık kuruluşlarındaki yoğun bakım ünitelerinde görevli çalışanların salgından etkilenmemesi için ihtiyaç duyduğu, kritik öneme sahip koruyucu kalkan maskelerin üretimi gerçekleştirilecek.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2 bin 500 maske üretimi için gerekli malzemelerin Birlik tarafından karşılanacağını bildirdi.



Pandemi süresince corona virüsle mücadelede ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda maskeler, Türkiye'nin otomotivde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma yolundaki vizyonumuzun güçlü bir parçası olarak kurduğumuz OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, ayrıca İTÜ Arı Teknokent'te yer alan 3D yazıcılarda üretilecek.

Maskeler, en kısa zamanda Sağlık Bakanlığına teslim edilecek. Bu vesileyle büyük özveriyle hepimizin sağlığı için çalışan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve hükümet yetkililerimiz nezdinde tüm sağlık personelimize teşekkür ederiz, kendilerine minnettarız."

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