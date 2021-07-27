Olimpiyat madalyaları 'altın' değerinde

Olimpiyatlarda sporcuların kazandığı madalyaların "emtia değeri" milyon dolarlarla ifade ediliyor.



Londra merkezli finans kuruluşu ETX Capital hesap yaptı.

ABD 1,14 MİLYON DOLAR KAZANDI



1896'dan bu yana ülkelerin kazandığı madalyaların değerini hesaplayan araştırmaya göre, listenin ilk sırasında 822 bin sterlinle yani 1 milyon 140 bin dolarla ABD geliyor.



Bugüne kadar 2 bin 542 madalya kazanan ABD'nin ardından Rusya 442 bin sterlinle ikinci sırayı, Almanya 383 bin sterlinle üçüncü sırayı alıyor.



İngiltere çeyrek milyon sterlinin üzerinde değerle dördüncü sırada. Listenin geri kalanını Çin ve Avustralya hariç, Avrupa ülkeleri oluşturuyor.

MADALYALARI EN DEĞERLİ SPORCU MICHAEL PHELPS



Elde ettiği madalyaların parasal değeri en yüksek sporcu ise ünlü yüzücü Michael Phelps. ETX'e göre Phelps madalyalarını satsaydı 3 gümüş, 2 bronz ve 23 altın madalya ile birinci sırada yer alacaktı.

KURALLARA GÖRE EN AZ 6 GRAM ALTIN İÇERMESİ ŞART



Altın madalyalar çoğunlukla gümüşten ve bazen bakır gibi diğer malzemelerle karıştırılarak yapılıyor ve genellikle altınla kaplanıyor.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi, altın madalyanın en az 6 gram altın ve yüzde 92,5 saflıkta gümüş içermesini şart koşuyor.



Rio Olimpiyatları’ndaki altın madalyalarda kullanılan metalin toplam değeri 508 dolarken, Tokyo'da bu rakam 790.34 dolara çıktı.



TÜRKİYE'YE ADANAN HAYAT: GIOVANNI GUIDETTI-VİDEO

