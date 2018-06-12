Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Emeklilere ikramiye ödemeleri hakkında konuşan Sarıeroğlu, "12,4 milyon emekli ve hak sahibine yaklaşık 11 milyarlık ödeme gerçekleştirildi. Dün itibariyle öne çekilen emekli maaşı ödemelerini gerçekleştiriyoruz. İlk uygulama başlamış oldu. Bundan sonra aynı kapsamda ödemeleri iki bayramda gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bazı emeklilerin ikramiyeyi bin liranın altında aldığına dönük bilgiler var? Böyle bir durum var mı" şeklindeki soruyu yanıtlayan Bakan şunları söyledi: "Emekli maaşını kendi alanlar bin TL'yi aldı. Bizim sistemimizde ölüm aylığımız var. Hak sahibi olarak eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü anne babalara ödeniyor. Eşe ikramiyenin yüzde 50'sini gerçekleştirdik. Ölüm aylığı maaşı alma oranı neyse emekli ikramiyesinde de alma oranı oydu. Bu biliniyordu, Meclis'te kanunu hep birlikte çıkardık. Çocuklara yüzde 25, anne-babaya yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanma oranımız var. Ölüm aylığı alma oranında bin TL'nin paylaşımı gerçekleşti. Anneye, çocuklara, eşe bin TL yasal olarak mümkün değildi. Ölüm aylığı alan hak sahipleri kanundaki baremler oranında emekli ikrameyisini aldı" diye konuştu.

Sarıeroğlu, yeni dönemde kamuya personel alımlarıyla ilgili olarak, "Bundan sonra alımlar kadrolu şekilde olacak. İŞKUR üzerinden gerçekleştireceğiz. KİT'lerle alakalı uygulamaya da başladık. PTT'de ilk uygulama başladı. Yeni istihdam imkanı oluşturuyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Sarıeroğlu, 2 Haziran'da başlayan vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında dün itibarıyla 99 bin 124 kişinin başvurduğunu söyledi.

BAKAN SARIEROĞLU: EMEKLİYE İKRAMİYE HER SENE RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARI'NDA ÖDENECEK

