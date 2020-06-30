Olympus, 84 yıl sonra kamera pazarından tamamen çekiliyor

İlk fotoğraf makinesini 1936 yılında piyasaya süren Japon Olympus şirketi, kamera bölümünü satmak için anlaşmaya vardı.

Şirketin görüntüleme biriminin 2014'te Sony'den VAIO dizüstü bilgisayar markasını satın alan Japan Industrial Partners'a (JIP) satılacağı açıklandı.

Şirket satış konusunda JIP ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.



Olympus şirketi 1919'da kuruldu. Fakat şirketin görüntüleme birimi, 1936'da Zuiko lenslerinin kullanıldığı kameraların satışıyla 1936'da faaliyete geçti.



Şirketin 1959'da çıkardığı Pen kamera serisi çok tutuldu ve Olympus, milyonlarca eve giren ve adı dijital kamerayla özdeştirilen bir markaya dönüştü.



"AKILLI TELEFONLARA YENİLDİ"

JIP'in Olympus'un görüntüleme birimini satın aldıktan sonra yeni bir şirkete dönüştüreceği belirtiliyor.



Sektör uzmanları, satış anlaşmasının eylül sonuna kadar imzalanmasının beklendiğini söylüyor.



Mutabakat metninde, akıllı telefonların çıkışından sonra Olympus'un aldığı tüm yeniden yapılandırma önlemlerine rağmen satışların düştüğü ve şirketin görüntüleme biriminin Mart 2020 öncesindeki üç mali yılda zarar ettiği belirtildi.

VİDEO: "İSTASYON KAVGASI" FOTOĞRAFINA ÖDÜL (ŞUBAT 2020)

