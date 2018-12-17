Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 9, 15, 19, 21, 23, 24, 27, 33, 35, 44, 46, 48, 50, 62, 65, 67, 70, 71, 72, 75 ve 80 olarak belirlendi.



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 346 bin 410 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 107 kişi 2 bin 158 lira 95'er kuruş, 8 bilen bin 777 kişi 130 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 769 kişi 24 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 110 bin 442 kişi 4 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 188 bin 726 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırdığı belirlendi.



Toplam 2 milyon 309 bin 396 lira 90 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 920 bin 490 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 513 bin 199 lira 31 kuruş aktarıldı.