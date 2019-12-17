On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 16 Aralık Milli Piyango On Numara Bilet Sorgulama

On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 10 bilen 3 kişi, 190 bin 496'şar lira ikramiye kazandı.

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On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklandı!

On Numara oyununun 906. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 496 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 663 lira 70'şer kuruş, 8 bilen bin 986 kişi 192 lira 25'er kuruş, 7 bilen 20 bin 158 kişi 26 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 126 bin 120 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 5 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ordu'nun Fatsa ve İstanbul'un Maltepe ile Bağcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

On Numara Çekiliş Sonuçları


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