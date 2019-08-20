On Numara oyununun 889. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 172 bin 444 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 167 kişi bin 377 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 575 kişi 89 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 760 kişi 18 lira 45'şer kuruş, 6 bilen 125 bin 368 kişi 3 lira 70'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 601 kişi 3 lira 35'şer kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Beyoğlu ve Bağcılar ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.



Toplam 2 milyon 299 bin 248 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 916 bin 757 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 944 lira 18 kuruş aktarıldı.