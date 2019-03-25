On numara oyununun 868'inci hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 4, 9, 10, 11, 16, 22, 25, 31, 51, 59, 62, 63, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76 ve 79 olarak belirlendi.



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 172 bin 581 lira 85'şer kuruş ikramiye kazandı.





Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 86 kişi 2 bin 676 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 709 kişi 134 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 177 kişi 25 lira 65'er kuruş, 6 bilen 104 bin 626 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 233 bin 145 kişi 2 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan 2 talihlinin de kuponlarını Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırdığı belirlendi.



Toplam 2 milyon 301 bin 81 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 917 bin 127 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 511 bin 351 lira 50 kuruş aktarıldı.

