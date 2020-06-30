On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (29 Haziran Milli Piyango On Numara bilet sorgulama)

29 Haziran milli piyango On Numara çekilişinde, 10 bilen 1 kişi, 506 bin 812 lira 55 kuruş değerindeki ikramiye kazandı.



On Numara Çekiliş Sonuçları



Büyük ikramiye Ankara'nın Çankaya ilçesinde satılan bir bilete denk geldi.

29 Haziran On Numara çekilişinin diğer şanslı numaraları ise şu şekilde:

02 - 07 - 10 - 19 - 21- 28 - 29 - 33 - 37 - 39 - 45 - 46 - 48 - 52 - 58 - 62 - 66 - 70 - 71 - 71 - 75 - 79

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 118 kişi 2 bin 864 lira 10'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 71 kişi 163 lira 15'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 949 kişi 24 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 120 bin 215 kişi 4 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 187 bin 40 kişi 3 lira 45'şer kuruş ikramiye kazandı.

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