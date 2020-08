On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Ağustos Sisal Şans Milli Piyango online on numara bilet sorgulama

milli piyango’da yapılan değişikliğin ardından ilk On Numara çekilişi düzenlendi. Çekilişin ardından kazandıran sayılar belirlendi ancak On Numara’da bilen çıkmadı ve 1. devir gerçekleşti. 140 bin TL 10 Ağustos’ta yapılacak çekilişe devretti.



On Numara'nın bu haftaki şanslı numaraları: 01 - 03 - 06 - 09 - 10 - 13 - 15 - 18 - 25 - 42 - 45 - 46 - 51 - 52 - 54 - 59 - 61 - 65 - 68 - 69 - 73 - 78

Yeni formatta vatandaşlar hem bayilerde, hem milli piyango Online üzerinden, hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynayabilecek.

Milli Piyango´nun yeni internet sitesi “millipiyangoonline.com” ve mobil uygulaması “Milli Piyango Şans Oyunları” uygulaması ile kullanıcılar hem Milli Piyango biletleri satın alabilecek, hem Sayısal Loto, Süper Loto oynayabilecek.



ÇEKİLİŞ GÜNLERİ DEĞİŞTİ

Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto´da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL´ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye´nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.