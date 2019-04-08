On numara oyununun 870'inci hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 6, 7, 12, 18, 22, 23, 25, 26, 30, 33, 37, 41, 47, 49, 53, 55, 63, 66, 71 ve 73 olarak belirlendi.



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 166 bin 292 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 102 kişi 2 bin 173 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 25 kişi 109 lira 65'er kuruş, 7 bilen 20 bin 94 kişi 21 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 121 bin 194 kişi 3 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186 bin 383 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Ümraniye ilçesinden ve Kırşehir Merkez'den yatırdığı belirlendi.



Toplam 2 milyon 217 bin 224 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 883 bin 539 lira 61 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 492 bin 716 lira 44 kuruş aktarıldı.

