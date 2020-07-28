On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 27 Temmuz Milli Piyango On Numara bilet sorgulama

950. hafta, milli piyango On Numara çekilişinde, şanslı sayıları bilen çıkmayınca 466.815,95 liralık ikramiye bu hafta da devretti.



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

27 Temmuz On Numara çekilişinin şanslı numaraları ise şu şekilde:



01 - 07 - 10 - 11 - 19 - 20 - 23 - 32 - 33 - 34 - 37 - 43 - 53 - 56 - 59 - 61 - 67 - 71 - 72 - 73 - 75 - 77



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 84 kişi 2.710 lira 30'ar kuruş, 8 bilen 1.416 kişi160 lira 85'şer kuruş, 7 bilen 13.626 kişi 23 lira 80'er kuruş, 6 bilen 81.725 kişi 4 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 129.155 kişi, 3 lira 35'şer kuruş ikramiye kazandı.