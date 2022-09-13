OnePro, Türkiye pazarına Muhammed Ali Acarzade’nin liderliğinde açılıyor

The Brainy Insights tarafından hazırlanan rapor, küresel fintech pazarı her yıl ortalama %26,2 büyüyerek 2030’da 1 trilyon dolara yaklaşacağını öngörüyor. Hızla büyüyen pazarın güçlü oyuncuları da etki alanlarını genişletmek için çalışıyor.

2019’da Avustralya'da kurulan ve hızla farklı coğrafyalara genişlemeyi başaran küresel fintech şirketi OnePro, faaliyet gösterdiği ülkelere yenisini eklemeye hazırlanıyor. Hisse senedi, emtia, vadeli işlem, kripto, forex ve endeksler gibi varlık sınıflarına doğrudan erişim sunan OnePro, Dubai’den sonra Türkiye pazarına açılmak için temsilcisini seçti. OnePro’nun Türkiye’deki temsilcisi, metal, mimarlık, kozmetik, tekstil ve gıda gibi sektörlerde faaliyet gösteren Acarzade Grup’un Başkanı Muhammed Ali Acarzade oldu.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Muhammed Ali Acarzade, "Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir ekonomik güç haline gelmesi için çalışıyor, son teknolojileri yakından takip ediyoruz. Fintech pazarının standartlarını belirleyen bir iş ortağının Türkiye temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.



ASYA VE ORTADOĞU’DAN SONRA TÜRKİYE’DE



2019 yılında Avustralya’da kurulan ve aynı yıl Asya Pasifik pazarlarına açılan OnePro, tüm varlık sınıflarına kolayca erişmeyi mümkün kılan teknoloji çözümleri üretiyor. 2020’de Asya’da bölgesel ofisler açan şirket,’de Tayvan, Hindistan, Endonezya ve Dubai’nin ardından, Türkiye’de de operasyonlarına başlamayı planlıyor. OnePro, Türkiye’deki temsilciliği için pek çok farklı sektörde 20 yıllık deneyimiyle öne çıkan Acarzade Group’la işbirliğine gidiyor.



ACARZADE GROUP FAALİYET ALANLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYECEK



Başta metal olmak üzere pek çok sektörde faaliyet gösterdiklerine dikkat çeken Acarzade Group Başkanı Muhammed Ali Acarzade, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Kazançlarını yatırıma yönlendiren bir şirket olarak, OnePro Türkiye temsilciliğiyle faaliyet alanlarımıza yenisini ekliyoruz. OnePro mobil ve web platformlarıyla yatırımcılık daha erişilebilir olacak.”