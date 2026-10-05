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Online alışverişte sahte yoruma erişim engeli

05.10.2026 02:49

Son Güncelleme: 05.10.2026 08:10

Online alışverişte sahte yoruma erişim engeli
Anadolu Ajansı

E-ticaret, toplam ticaret hacminde önemli bir paya sahip.

NTV - Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi. (Haber: Evra Balkı)

Artık e-ticarette, ürünlere yapılan sahte puanlama ve yorumların önü kesiliyor.

 

Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takipçi ve yorum satışı yapan internet siteleri ile sahte yorumlara yer veren e-ticaret sitelerine yönelik inceleme başlattı.

 

Tüketicileri kandıran bu uygulamaları mevzuata aykırı bulan kurul, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi.

 

YALNIZ SATIN ALANLAR YORUM YAPABİLECEK

 

Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle e-ticarette ürün ve hizmet değerlendirmelerini yalnızca ürünü veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılabilmesi uygulaması başlamıştı.

 

OLUMLU-OLUMSUZ AYRIMI YAPILAMAYACAK

 

Mevzuata göre olumlu ve olumsuz yorumlar ayrım gözetilmeksizin yayımlanacak ve en az bir yıl erişilebilir olacak. Yorumların yayımlanmadan önce gerekli incelemelerden geçirilmesi de öngörülüyor.

 

Satıcı veya platformların olumsuz değerlendirmeleri yalnızca negatif oldukları gerekçesiyle ayıklamaması gerekiyor.

Anadolu Ajansı

Yeni düzenleme 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girdi,

SIRALAMADA DA KURAL VAR

 

Tüketici yorumlarının kullanıcıları belirli bir yönde etkileyecek şekilde sıralanmasına da izin verilmeyecek.

 

Değerlendirmelerin tarih, değerlendirme notu veya satıcı ve sağlayıcı gibi objektif ölçütlere göre sıralanması gerekiyor.

 

UYMAYANA İDARİ YAPTIRIM

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada Reklam Kurulunun tüketici değerlendirmelerine ilişkin uygulamaları düzenli olarak incelediği belirtilirken, kurallara aykırı hareket eden satıcı ve hizmet sağlayıcılara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

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