Online alışverişte sahte yoruma erişim engeli
05.10.2026 02:49
Son Güncelleme: 05.10.2026 08:10
E-ticaret, toplam ticaret hacminde önemli bir paya sahip.
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi. (Haber: Evra Balkı)
Artık e-ticarette, ürünlere yapılan sahte puanlama ve yorumların önü kesiliyor.
Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takipçi ve yorum satışı yapan internet siteleri ile sahte yorumlara yer veren e-ticaret sitelerine yönelik inceleme başlattı.
Tüketicileri kandıran bu uygulamaları mevzuata aykırı bulan kurul, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi.
YALNIZ SATIN ALANLAR YORUM YAPABİLECEK
Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle e-ticarette ürün ve hizmet değerlendirmelerini yalnızca ürünü veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılabilmesi uygulaması başlamıştı.
OLUMLU-OLUMSUZ AYRIMI YAPILAMAYACAK
Mevzuata göre olumlu ve olumsuz yorumlar ayrım gözetilmeksizin yayımlanacak ve en az bir yıl erişilebilir olacak. Yorumların yayımlanmadan önce gerekli incelemelerden geçirilmesi de öngörülüyor.
Satıcı veya platformların olumsuz değerlendirmeleri yalnızca negatif oldukları gerekçesiyle ayıklamaması gerekiyor.
Yeni düzenleme 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girdi,
SIRALAMADA DA KURAL VAR
Tüketici yorumlarının kullanıcıları belirli bir yönde etkileyecek şekilde sıralanmasına da izin verilmeyecek.
Değerlendirmelerin tarih, değerlendirme notu veya satıcı ve sağlayıcı gibi objektif ölçütlere göre sıralanması gerekiyor.
UYMAYANA İDARİ YAPTIRIM
Bakanlıktan yapılan açıklamada Reklam Kurulunun tüketici değerlendirmelerine ilişkin uygulamaları düzenli olarak incelediği belirtilirken, kurallara aykırı hareket eden satıcı ve hizmet sağlayıcılara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.