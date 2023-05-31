Online bilet platformlarının geleneksel satış yöntemleri geride kalıyor

Pandeminin ardından eski ivmesine kavuşmaya çalışan eğlence sektörü, tanıtım stratejilerini baştan yazıyor. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte etkinlik bileti satışlarının birçoğunu online platformlar aracılığıyla yapan organizatörler, şimdi de bu platformların geleneksel satış yöntemlerini terk ediyor. Çünkü artık bir etkinliğin yalnızca bilet satışını yapmak, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermiyor.

Tüketiciler katılacakları ya da katılmak istedikleri organizasyon hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterken, organizatörler de etkinliklerinin tanıtımını doğru yapabilecekleri ve satışlarını kontrol edebilecekleri online bilet platformlarının arayışına giriyor.

Organizatörlerin etkinliklerine uygun platform seçmelerinin rezervasyon deneyimi açısından hem kendileri hem de tüketiciler için kritik bir rol oynadığını belirten Gise.com Kurucusu Umur Gökhan Çiçek, çevrimiçi etkinlik platformlarında dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.



KÜRESEL ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİK BİLET PAZARI 94,92 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK



Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte eğlence sektöründe rekabet yoğunlaşıyor. Birçok organizatör etkinliklerinin bilet satışlarını çevrimiçi bilet platformlarından yaparak daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Mordor Intelligence’ın paylaştığı verilere göre 2021’de 28,49 milyar dolar değerinde olan küresel çevrimiçi etkinlik bilet pazarının 2027’ye kadar 94,92 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor. Organizatörler ise büyüyen pazar karşısında bilet satışlarının tüm sürecini yönetebilecekleri, arka planda takip edebilecekleri yeni nesil bilet platformlarını arıyor.



Peki organizatörlerin satış yapacakları platformu seçerken hangi kriterlere dikkat etmesi gerekiyor?



Yetkinlik kazandıran: Birçok bilet satış platformu, tüketicilerin biletlerini pratik bir şekilde almasını sağlarken, aynı konforu organizatörler için sağlayamayabiliyor. Gise.com gibi yeni nesil platformlar ise organizatörlerin kendi başlarına etkinlik girip, arka planda takip etmelerini sağlayacak kontrol mekanizması kurarak yetkinliklerini artırmalarına olanak tanıyor.



PR çalışmalarını destekleyen: Bir etkinliğin biletini daha geniş kitlelere satabilmek için, yalnızca online satış platformlarını kullanmak yeterli değil. Çünkü tüketiciler, ilgilerini çeken organizasyonlar hakkında ne kadar çok bilgi alırsa, bilet satın alma olasılığı da o denli yükseliyor. Bu yüzden etkinliğin tanıtımını doğru kanallardan doğru yöntemlerle yapmak, başarının anahtarı haline geliyor. Tanıtım süreçlerini blog, podcast, video, sosyal medya gibi araçlarla destekleyen online bilet satışı platformları ise organizatörler için avantaj yaratıyor.



Farklı ödeme yöntemleri sunan: Tüketicilerin her biri, bilet satın alırken farklı ödeme yöntemlerini kullanmak isteyebilir. Tek tip ödeme yöntemini kabul eden bilet platformları ise bilet satışlarının düşmesine yol açabilir. Farklı şekillerde ödeme imkanı sunan platformlar ise organizatörlerin satış oranlarını en üst seviyeye ulaştırabilir.

