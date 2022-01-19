Online PR servisi B2Press, 2021'de hızlı büyüdü

Haber tüketiminin dijital kanallara kayışı, pandemiyle daha da hız kazandı. Özellikle gündem takibinde dijital kanallar öne çıkıyor. Tüketici araştırmaları yapan Twentify'ın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de habere erişmek isteyenlerin yalnızca yüzde 35'i gazete satın alırken, yüzde 66'sı gündemle ilgili bilgileri haber siteleri üzerinden ediniyor. Markalar ise okurlarla iletişim kurabilmek için "Basında nasıl haber olunur?" sorusuna haber dağıtımı, basın bülteni dağıtımı, basın bülteni yazımı ve online içerik çalışmalarıyla cevap buluyor.

2016'dan bu yana PR hizmetini online bir servis olarak ve kullandığın kadar öde modeliyle sunan Online PR Servisi B2Press Yönetici Ortağı Ediz Tokabaş, "Online haber tüketiminin rüzgarını arkamıza alarak iş hacmimizi pandemi döneminde 5 katına çıkardık, gelirlerimizi de 6 kat artırdık. Basın bülteni dağıtımı sayımızı yalnızca son 1 yılda neredeyse yüzde 100 büyüttük. Bir yandan dijital medya için içerik üretiyoruz, bir yandan da markaların çevrimiçi ortamlarda bilinirlik kazanmasına ya da marka algısını pekiştirmesine aracılık ediyoruz" dedi.



BASIN BÜLTENİ DAĞITIMI ÖNCÜ



B2Press'in iş hacminde, online basın bülteni dağıtımının lokomotif görevi üstlendiğini belirten Ediz Tokabaş, "Dijitalleşme döneminde dünya genelindeki birçok marka da gelişmelerini toplum nezdinde paylaşmak için artık çevrimiçi kanallar aracılığıyla basın bülteni dağıtmayı tercih ediyor. Yalnızca 2021'de Türkiye'den ve dünyadan 320'den fazla markaya hizmet verdik. Toplam 1.177 basın bülteni dağıttık, 168.312 haber yansıması elde ettik. Ayrıca 542 özel haber ve markalı içerik çalışmasına imza attık" ifadelerini kullandı.



B2Press Yönetici Ortağı Ediz Tokabaş

YURT DIŞINDA BÜYÜME



Dünyanın birçok noktasında bulunan kurumların da dijital medya kanallarını kullanarak farkındalık kazandığını aktaran B2Press Yönetici Ortağı Ediz Tokabaş, "Online içerik çalışmaları ve basın bültenleri sadece ülkemizde değil dünya genelinde de en çok tercih edilen PR yöntemleri arasında yer alıyor.

Türkiye'deki 3 yıllık Ar-Ge çalışmalarımızın ardından 2019'da global pazarlara açıldık. Globaldeki gelirlerimizin toplam içindeki payı yüzde 46'ya ulaştı.

Basın bülteni dağıtımı için en yoğun talep Ortadoğu ülkeleri, Amerika ve Almanya'dan geliyor. Öne çıkan diğer ülkeler arasında Brezilya, Çin, Güney Kore, Pakistan ve Rusya yer alıyor" açıklamasında bulundu.



"SORUMLU BÜYÜMEYE İNANIYORUZ"



Kısa sürede başarılı bir grafik yakalamalarında öne çıkan iki önemli unsurun olduğunu açıklayan Ediz Tokabaş, "Nitelikli içerikler ilk sırada yer alıyor. Bu taraftaki kaslarımız güçlü olduktan sonra, markalar ve medya kuruluşlarıyla ortak paydada buluşmamız daha kolay oluyor.

Dijital kanalların sunduğu olanakları, hem medya hem de markalar için avantaja dönüştüren iş modelimizle hem paydaşlarımızı hem de kendimizi büyütüyoruz. Sorumlu büyümeye inanıyoruz, kapsayıcı olmayan yaklaşımların dijital çağda uzun süre yaşamayacağını düşünüyoruz" dedi.



İÇERİK ÜRETİMİ VE YÖNETİMİNE YATIRIM



2016 yılında kurulan B2Press'in 2022'ye dair hedeflerini de aktaran Ediz Tokabaş, nitelikli içeriklere her alanda çok büyük bir ihtiyaç olduğunu gördüklerini belirterek şunları söyledi: "Serbest çalışan editörlerden oluşan içerik havuzumuzu büyüttük ve toplam 25 kişilik bir ekiple hizmetlerimize devam ediyoruz.

Bu yıl içerik tarafındaki hizmetlerimizin yelpazesini büyüteceğiz. Web içeriklerinden kurumsal dokümanlara, pazarlama ve reklam metinlerinden kurumsal söylemlere, sunumlardan konuşma metinlerine uzanan bir yelpazede yeni hizmetlerle kurumların medya dışındaki içerik ihtiyaçlarına da destek olacağız."

Sektör ve trend analizleri de hazırladıklarını söyleyen B2Press Kurucu Ortağı, "Bu yıl içerik yönetim sistemi yatırımımızı da tamamlıyoruz. Kullanıcı panelimiz açıldığında, müşteriler taleplerini girip hedef ülke seçip bültenlerini dağıtabilecek. Bu sayede hem müşterilerimizin dijital çağa ayak uydurmasını sağlayacağız hem de iş süreci otomasyonuyla hizmet kalitesini artıracağız" dedi.