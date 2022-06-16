Online ticaret platformundan ödüllü yarışma

Müşteri sadakatini desteklemek isteyen birçok şirket, sadakat programları, ödüller ve yarışmalar aracılığıyla topluluklarıyla bağlantılarını güçlendirmeye odaklanıyor.

4 tüketiciden üçünün hediyeler sunan markaları tercih etme olasılığının daha fazla olduğu bilinirken, benzer oranda (%73) tüketicinin ödüller veren markaları başkalarına önerme ihtimali de artıyor.

Öte yandan özellikle online platformlarda, kullanıcılar arasında yapıcı bir rekabet ortamı oluşturan yarışmalar, topluluğun bağlarını güçlendirmeye de yarıyor. Bu olgulardan hareket eden online ticaret platformu Binomo, iTrader adını verdiği ödüllü bir yarışmaya imza atıyor.



Yarışmaya ilişkin ayrıntıları paylaşan Binomo Türkiye İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir, "Binomo olarak 133 ülkede, her gün 1 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan oldukça büyük bir topluluğa sesleniyoruz.

Kullanıcılarımızın finansal okuryazarlıklarını ileri seviyelere taşıyabilecekleri imkanlar sunmayı değerlerimiz arasında sayıyoruz. Bu yaklaşımla tasarladığımız iTrade yarışmamızın ilk aşaması 16 Haziran itibarıyla başlıyor" dedi.



TİCARET YETENEKLERİNİ TEST ETME OLANAĞI



Yarışmanın iki aşamada gerçekleştirileceğini ve toplam 6 kazananı olacağını hatırlatan Latif Özdemir, "Katılımcılara ticaret yeteneklerini test etme olanağı sunan yarışma, 16-22 Haziran ve 23-30 Haziran olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Haziran ayı boyunca Binomo'ya üye olan herkes, yarışmanın katılımcısı sayılacak. iTrade yarışmasının koşulları da oldukça basit. Gerçek hesaplarını kullanarak her gün minimum 90 TL tutarında 20 işlem yapan yarışmacılar, kazanma şansını artıracak.

İsteyenler, daha fazla şans için her iki aşamada da her gün 20 işlem yapabilecek. Kazananlar, iPhone 13’le ödüllendirilecek" ifadelerini kullandı.



"REKABET PLATFORMUN AYIRT EDİCİ YANI"



Binomo iTrade katılımcısı olmak için yapılması gerekenin gerçek hesaba geçmek olduğuna dikkat çeken Binomo Türkiye İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Yarışma katılımcıları, ticarete dair bilgi birikimlerini kullanarak, hediye şansının yanı sıra, yarışma boyunca ek gelir elde etme olanağı da kazanıyor.

Turnuvalar, kuruluş yılımız 2014’ten bu yana topluluğumuzu birbirine bu kadar bağlı kılan ayırt edici özelliklerimizden biri oldu.

Uluslararası Finansal Komisyon’un A kategorisi üyesi olan ve her yıl 300’ü aşkın etkinliğe ev sahipliği yapan Binomo’nun iPhone 13 ödüllü yarışması iTrade’e dair diğer ayrıntılara internet sitemizden erişilebiliyor."