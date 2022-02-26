OPEC+ petrol arzını artırabilir

OPEC+ grubu piyasadaki son gelişmeleri değerlendirmek ve nisan ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını belirlemek üzere 2 Mart’ta bir araya gelecek.



Covid-19 salgını kaynaklı talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden OPEC+ grubu, talebin toparlanma sürecine girmesiyle söz konusu üretim kesintilerini Nisan 2021'den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.



Arzın talebin gerisinde kalması petrol fiyatlarında yükselişe neden olmasına ve ABD’nin başı çektiği bazı ülkelerin üretimi daha da artırma çağrısına rağmen, grup günlük üretiminde, ağustos ayından bu yana her ay 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına devam ediyor.



Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, grubun üretim kapasitesi halihazırda aylık hedefinin yaklaşık 900 bin varil altına seyrediyor.



Üye ülkelerin herhangi bir arz kesintisi durumunda kullanıma sunabileceği yedek üretim kapasitesi ise 2020 yılından bu yana düşüş eğilimi gösteriyor.



OPEC+ grubunun toplam yedek kapasitesi günlük 5,1 milyon varil seviyesinde ancak yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan 2,2 milyon varillik fiziki ham petrol acil bir durumda kullanıma sunulabilecek durumda bulunuyor.



Grubun planlanan aylık üretim artışı seviyesini gerçekleştirememesi, küresel petrol stoklarında keskin düşüşlere, piyasaların daha da daralmasına ve arz açığının oluşmasına neden oluyor.



ARTIŞI SIRTLAYACAK ÜLKELER



İngiltere Merkezli Danışmanlık Şirketi Crystol Energy Üst Yöneticisi Carole Nakhle, Ukrayna’daki tansiyonun artması durumunda OPEC+ grubunun gelecek hafta gerçekleştireceği toplantısında üretim artışına gidebileceğini kaydetti.



Çoğu üye ülkenin halihazırda üretim sıkıntıları çektiğini anımsatan Nakhle, "Söz konusu tedarik artışı muhtemelen Suudi Arabistan ve BAE'den gelecektir." diye konuştu. Nakhle günlük 400 bin varillik bir artış yaşanabileceğini ifade etti.



Nakhle, Rusya’ya getirilen yaptırımların enerji arzında aksamalara yol açmayacağının anlaşılmasıyla petrol fiyatlarının biraz gerilediğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Ama daha her şey bitmiş değil. Rusya'nın bir noktada nasıl tepki vereceğini hala bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki 2014 yılında Kırım'ın ilhakından sonra Rusya yaptırımlara rağmen misilleme olarak arzını kesmedi. Yani, şu anda belirsizlikler var, ancak OPEC+'ın piyasayı sakinleştirmek için ekstra üretim yoluna gitmesi seçeneğini de tamamen göz ardı etmemek lazım."



REKOR FİYAT ARTIŞI GÖRÜLEBİLİR



Starfuels Emtia Yatırım Danışmanlığı Direktörü Matt Stanley Stanley, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırının ardından Batılı ülkelerin Moskova’ya karşı aldığı yaptırımlar arasında enerji ile ilgili bir yaptırım olmasının beklenmediğini ancak piyasadaki endişelerin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Rusya'nın dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi olduğunu ve Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 30-40’nı sağladığını unutmayalım. Enerji üretimine yönelik herhangi bir yaptırımın fiyatlarda büyük bir artışa neden olacağı çok açık. Varil başına yaklaşık 5 dolarlık bir artışın mümkün olduğu görülüyor."



OPEC+ grubunun bu noktada tavrının ne olacağı konusunda tartışmaların başladığını kaydeden Stanley, "Belki de üretimi artırabilecek olanlar bunu yapmak zorunda kalacak çünkü mevcut durum devam ettirilirse petrol fiyatları gerçekten rekor seviyelere çıkma tehlikesiyle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

