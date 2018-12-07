Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), iki günlük görüşmelerin sonunda üretim kesintisi konusunda uzlaşma sağladı.
Reuters'ın haberine göre OPEC üyeleri yaklaşık 800 bin varil üretim kesintisine gidecek. OPEC dışındaki ülkelerin de üretim kesintisine destek vermesi konusunda görüşmeler devam ediyor.
OPEC delegeleri diğer ülkelerin de 400 bin varil üretim kesintisine gitmelerini istiyor. OPEC dışı ülkelerin anlaşmaya katılması durumunda günlük üretim kesintisi 1,2 milyon varile yükselecek.
Karar sonrası Brent petrol fiyatı yüzde 5 artışla 63 dolara tırmandı.
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