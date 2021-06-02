OPEC+ ülkeleri, üretim kesintilerini hafifletme planına devam edecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, petrol talebine ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam edeceği bildirildi. Kararın ardından Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,48 dolardan işlem görüyor.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 02.06.2021 - 09:58

OPEC+ ülkeleri, üretim kesintilerini hafifletme planına devam edecek

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OPEC+ üyesi ülkelerin, enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve 1 Nisan'da kararlaştırdığı üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 17. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, piyasalardaki temel duruma yönelik yapılan gözlemler doğrultusunda, 15. Bakanlar Toplantısı'nda belirlenen üretim düzenlemesi kararının temmuz ayı için de uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, grubun bir sonraki bakanlar toplantısının 1 Temmuz'da yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, 181. OPEC Olağan Toplantısı ise 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

OPEC+ grubu, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda, üye ülkelerin toplam günlük üretimlerini mayıs ve haziran aylarında 350 bin, temmuzda ise 441 bin varil artırarak üretim kesintilerini hafifletme kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin başta olmak devam eden ekonomik toparlanma ile yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın talep görünümüne olumlu yansıması da fiyatların yükselişinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,74 ile 71,10 dolar aralığının direnç, 70,38 ile 70,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

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