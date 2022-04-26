Orman köyleri enerjisini 'güneş'ten alıyor

Türkiye’de kırsalda yaşayan düşük gelirli hane halklarına yönelik ulusal çaptaki ilk güneş enerjisinden elektrik üretim projesiyle 36 farklı ildeki 83 orman köyünde 806 hanenin çatısına güneş enerjisinden elektrik üreten solar fotovoltaik (PV) sistemler kuruldu. Şu anda toplamda 1.5 MW elektrik üretim kapasitesine erişilen proje tamamlandığında 5 MW kapasiteye ulaşılması bekleniyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı ve UNDP işbirliğinde hayata geçirilen proje sayesinde Türkiye’nin en düşük gelirli gruplarından olan ve orman köylerinde (orman içi veya bitişiğinde) yaşayan nüfusun yüzde 9,6’sını oluşturan bireyler için enerji giderlerinde tasarruf imkanı sağlanıyor. Aynı zamanda iklim değişikliğine yol açan karbon emisyonları azaltılıyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) ile Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü’nün (GÜNDER) diğer ortakları arasında yer aldığı proje için 3,8 milyon dolar tutarındaki ilk finansman, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından sağlandı. Finansmanın 45 milyon doları ise Türkiye tarafından karşılandı.



Proje ile Konya ve Afyon’da ulusal elektrik şebekesine bağlantılı saha tipi güneş enerjisi sistemleri işleten yenilenebilir enerji kooperatiflerinin kurulmasına da yardımcı oldu. Bu sistemler, iki köyde 130 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra fazla elektriği ulusal şebekeye satarak gelir elde ediyor.