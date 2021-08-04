Orman yangınlarıyla kereste fiyatları yükseldi

Türkiye genelinde başlayan orman yangınları kerestecileri vurdu. Yangın bitmeden fiyatlar yükselmeye başladı.

İHA 04.08.2021 - 09:51

Orman yangınlarıyla kereste fiyatları yükseldi

İlişkili Haberler

Antalya'da orman yangınları tarım ve hayvancılığı da vurdu

Antalya'da orman yangınları tarım ve hayvancılığı da vurdu

Çam balında orman yangını tehlikesi

Çam balında orman yangını tehlikesi

Türkiye genelinde orman yangınları devam ederken kereste ürünleri yapan işletmeler yangın sönmeden etkilenmeye başladı. Kereste sıkıntısı çekmeye başlayan işletmeler buldukları kerestelerinde yüksek fiyatla satılmaya başladığını belirtti.

Diyarbakır’da yıllardır ahşap ürün imalatı yapan 73 yaşındaki Mehmet Can Mızrak, yangınlarla ilgili önlem alınmasını gerektiğini aktardı.

Mızrak, "Yıllardır lahmacun, fırın küreği yapıyoruz, ahşap ürünler, gürgen, kayın keresteden yapıyoruz. Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Orman yangınlarından sonra işlerimiz kırıldı, keresteler çok pahalı oldu.

Kereste bulamıyoruz, alamıyoruz. Çam ağacı bin 200 TL’den 4 bin TL’ye gürgen ise 5 bin TL’ye çıktı, bu iş nasıl yapılacak. Biz bu ürünleri hem yurt içi hem de yurt dışına veriyoruz.

Irak, Almanya, Fransa, İsviçre, Libya ürünlerimizi gönderiyoruz. Kereste pahalandığı için herkes geri çekiliyor. Bir an önce önlem alınması gerekiyor orman yangınlarında ciğerlerimiz yanıyor" dedi.

NTV MUHABİRLERİ YANGINLA SAVAŞI ANLATIYOR

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...