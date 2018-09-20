Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasını oluşturacak olan Orta Vadeli Program (OVP), saat 11.00'de açıklanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Orta Vadeli Program'ın açıklanması öncesinde iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından duyurduğu görüşmeler çerçevesinde, DEİK, TUSİAD ve MÜSİAD üyeleriyle buluştu. Bakan Albayrak, mesajında, "Ekonomimiz için hayata geçireceğimiz politikaları ortak akılla ortaya koyacağımızı açıklamıştık" dedi.
Bakan albayrak, ayrı ayrı gerçekleştirdiği toplantılar kapsamında aralarında Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek, DEİK Başkanı Nail Olpak ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ın da bulunduğu isimlerle biraraya geldi.
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