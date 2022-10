Ortak Paylaşım Forumu bu yıl çalışma hayatının sürdürülebilirliğini masaya yatıracak

Çalışma hayatının en geniş üst düzey katılımına ev sahipliği yapacak Ortak Paylaşım Forumu “Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik” ana teması ile gerçekleşecek.



Kamu, işçi ve işveren çalışma hayatının sürdürülebilirliği “Birlikte Mümkün” diyecek.



Sosyal diyalog anlayışıyla gerçekleşecek Forumun açılış oturumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin yer alacak.



Her yıl olduğu gibi forum, kamu işçi ve işveren taraflarından en üst düzey katılım ile gerçekleşecek.





Ortak Paylaşım Forumu, çalışma hayatının uluslararası örgütlerinin üst düzey katılımcılarına da ev sahipliği yapacak.



Yeşil dönüşüm sürecini ve çalışma hayatının sürdürülebilirliğini uluslararası boyutta ele almak ve küresel iş birliğinin önemini masaya yatırmak adına Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC), BusinessEurope, OECD Nezdinde İşveren ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC), Birleşmiş Milletler (UN) Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) başta olmak üzere en üst düzey uluslararası örgüt liderleri de Ortak Paylaşım Forumu’nda yerini alacak.



TİSK, sürdürülebilir bir çalışma hayatı için sözü konunun liderlerine verecek.



Antarktik Bilim Keşfine Amerikan ve İsveçli bilim insanları ile katılıp deniz buzu gözlemleri yapan ve iklim değişikliği için çalışan Prof. Dr. Burcu Özsoy moderatörlüğünde şirketlerin sürdürülebilirlik liderlerine mikrofon uzatılacak. Geleceğe ışık tutacak bu panelde, sanayide sektörel boyutta sürdürülebilirliğe yaklaşım, yeşil dönüşümün sektörel etkileri ve bu kapsamda yürütülen iyi uygulamalar mercek altına alınacak. Bu kapsamda Ülkemiz adına atılması gereken adımlar değerlendirilecek.



Forum’da Yeşil Dönüşüm süreci ile yaratılacak fırsatlar değerlendirilecek



Forumun diğer önemli gündemi olan “yeşil dönüşüm” kapsamında kaçınılmaz olan bu dönüşüm sürecinin her açıdan yaratacağı zorluklar ve öne çıkaracağı fırsatlar, uluslararası kurum ve kamu temsilcilerinin üst düzey katılımı ile değerlendirilecek. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm odağı ve önceliklerinin masaya yatırılacağı panelde hem dünya hem Ülkemiz adına kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için gerekli yeşil dönüşüm stratejileri paylaşılacak.



İş Sağlığı ve Güvenliği konusu Forum’da bu yıl teknoloji odağıyla masaya yatırılacak



Ortak Paylaşım Forumu’nda her yıl ele alınan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusu bu yıl teknoloji odağında değerlendirilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Oturumu altında, TİSK Mikrocerrahi Vakfı ve TİSK tarafından başlatılan ve işyerlerinde “Sıfır Kazaya Yolculuk” söylemiyle hayata geçirilen birbirinden değerli projeler mercek altına alınacak.



Panelde aynı zamanda, İş sağlığı ve güvenliği kültürünün bir yaşam biçime dönüştürülmesini hedefleyerek yol çıkan proje de proje paydaşları tarafından detaylı olarak paylaşılacak.



Hibrit olarak düzenlenen ve bu yıl da doğaya zarar vermeden karbon nötr olarak düzenlenecek Ortak Paylaşım Forumu, https://www.ortakpaylasimforumu.org/ web sayfasından canlı olarak da takip edilebilecek.