CNR Holding ve Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliğinde düzenlenen Türkiye’nin en büyük abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashionist, CNR Expo Yeşilköy’de başladı. 30 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenen ve 6 Aralık'a kadar sürecek olan fuarda önemli ihracat bağlantılarının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Abiye, gelinlik ve damatlıkta sezon trendlerinin görücüye çıktığı fuara yurt içi ve dışından sektörün en önemli 100 firması, 250 marka ile katılıyor.

Osmanbey’in hazır giyim ve tekstil sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübe, tasarım gücü ve üretim kalitesini uluslararası seviyeye taşıyacak olan fuarın Türkiye'ye, firmalara ve alıcılara büyük katkı sağlayacağını belirten CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, ayrıca sektörün markalaşmış ve markalaşma yönünde ilerleyen firmaları için de hayati önem taşıdığını kaydetti.

Uluslararası sektör alıcılarının tüm ihtiyaçlarının tedarikini gerçekleştirebileceğini kaydeden Erem, bunun yanında Türkiye’nin dört bir yanından alım heyeti gruplarının da fuarı özel olarak ziyaret ettiğini ve bu gruplar sayesinde sektörün iç pazar ihtiyacına büyük ölçüde karşılık vereceğini söyledi.



500 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ



Fashionist’e Avrupa, Amerika, Afrika, Uzak ve Yakın Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun da aralarında olduğu 72 ülke alıcısının rezervasyon yaptırdığını ve bu alıcıların tamamının daha ilk günden fuara giriş yaptığını söyleyen Erem, "Fuara toplamda 800'e yakın yabancı alım heyeti geldi. Bu alım heyetlerinden yarısı Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İTKİB organizasyonuyla, diğer yarısı da CNR Holding tarafından düzenlenen Hosted Buyer Alım Heyeti organizasyonuyla fuarı ziyaret ediyor. Fuarı toplamda yerli ve yabancı 15 bin sektör alıcısının ziyaret etmesini bekliyoruz. Alım grupları ilk günden yoğun bir şekilde katılımcılarla B2B iş görüşmeleri gerçekleştirmeye başladı. Fuar sonunda 500 milyon dolarlık bir işlem hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayede yıllık 1.5 milyar dolar olan sektör ihracatını 2 milyar dolara çıkaracağız." dedi.

Fuarda ayrıca İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) da desteği ile katılımcı firmaların en yeni tasarımlarını vitrine çıkaracağı defileler düzenlendiğini kaydeden Erem, 2019 abiye, gelinlik ve damatlık modasını bu defilelerin şekillendireceğini ifade etti. Erem, fuar kapsamında 4 Aralık akşamı Türkiye’nin en önemli moda tasarımcılarından Dilek Hanif’in bir gala defilesinin olacağını ve Hanif’in, İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim İhracat Koleksiyonunu sergileyeceğini belirtti.



"OSMANBEY BAYRAMI OLACAK"

Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) Başkanı Rıdvan Kandağ, fuarın yoğun görüşmelerle başladığını belirterek, "Alım heyetlerini ve bütün katılımcıları ziyaret ettim. Herkes oldukça memnun ve mutlu gözüküyor. Alım heyetlerini 3 gün boyunca burada çeşitli etkinliklerle ağırlayacağız." dedi.

Fuara yaklaşık 800 alım heyetinin geldiğine işaret eden Kandağ, sadece yurtdışından değil yurtiçinden de önemli bir katılım olduğunu söyledi. Kandağ, "Ben bunu 'Osmanbey bayramı' olarak nitelendiriyorum. Fuarın herkes için çok heyecanlı ve başarılı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.