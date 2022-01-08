Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü gişelerinde 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatlerinde teknik aksaklık yaşandı.



Köprüden geçiş yapmaya çalışan ve gişelerde beklemek zorunda kalan araçların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.



Bunun üzerine Bakan Adil Karaismailoğu'nun talimatıyla, Otoyol Yatırım A.Ş. tarafından söz konusu saatlerde Osmangazi Köprüsü'nden geçmeye çalışan 623 aracın sahibine ücretlerinin iade edilmesi sağlandı.



Bakanlık yetkilileri, 623 araç sahibini tek tek arayarak ücretlerin iadesine ilişkin teyit aldı.



Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan teknik arıza ve araç sürücülerinin mağduriyeti dolayısıyla Bakanlık tarafından Otoyol Yatırım A.Ş.'ye 1 milyon 242 bin lira para cezası kesildi.



Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için gerekli sistem iyileştirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı bildirildi.

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