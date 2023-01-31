Otel yöneticileri bulut sistemleriyle sektörün dinamiklerini belirliyor

Dijital dönüşüm, son 20 yıldır dünya genelinde birçok endüstrinin ajandasının ilk sırasında yer alıyor. Dijital inovasyonun ön safhalarında yer alan turizm sektörü de yeni teknolojilerle dönüşmeye devam ediyor. Özellikle konaklama hizmeti verenler için bu dönüşüm yalnızca müşterilere akıllı seçenekler sunmak gibi somut faydalarla da sınırlı kalmıyor. Üst düzeyde uyarlanmış teklifler hazırlamayı, ulaşım seçenekleri geliştirmeyi, seyahat programları oluşturmayı, otellerin operasyonları süreçlerini yönetmeyi de sürecin içinde katıyor. Hem kusursuz müşteri memnuniyeti yaratmak hem de zaman ve işgücünden tasarruf ederek verimliliği artırmak isteyen oteller artık kişiselleştirilebilir bulut sistemlerine yöneliyor.

Oteller için geliştirdiği yazılım ‘HMS Otel Programı ve Kanal Yöneticisi’ ile dijital dönüşümü sektörün başarı anahtarı haline getiren HMS Otel Programı Kurucusu Nurettin Sezer ise bulut tabanlı yazılımlarının otel işletmeciliğine katkılarını açıklıyor.





Dijitalleşme işletmeler için yalnızca müşterilere bir deneyim alanı oluşturmanın sınırlarını çoktan aştı, iş dünyasının dinamiklerinin belirleyici rolünü üstlendi. Birçok farklı sektörde rekabet gücünü artırmak isteyen oyuncular teknolojik yeniliklere eğilmeye başladı. Öyle ki Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sektör adına 2023 için belirlenen 56 milyar dolarlık gelir hedefi, turizmdeki yerli oyuncuları harekete geçirdi.

HMS Otel Programı Kurucusu Nurettin Sezer

Turizmcilerin yeni destinasyonu: Bulut



Ülke ekonomisindeki gelirlerdeki payını artırmak, müşteri ve iş süreçlerini kapsayan yönetim kaslarını güçlendirmek isteyen otel işletmecileri, hem pratik hem de güvenli bir sistem olan bulut hizmetlerine rağbet göstermeye başladı. Peki bulut sistemleri otel sahipleri için hangi avantajları sunuyor?



Bulut tabanlı sistemlerin turizm işletmecilerine yararları nelerdir?





Tasarruf: İş süreçlerinin gerçek zamanlı istatistiklerle gerçekleştirilmesini sağlar. İşlerin, uzaktaki sunucular yerine, ölçeklendirme özelliğine sahip ana sunucular üzerinden yürütülmesine olanak tanır. Hizmet veya yönetimsel tüm adımlar satın alma gerekliliği olmayan, daha az donanıma ihtiyaç duyan sistemlerle sürdürülebilir. Bu yüzden maliyetten tasarruf edilebilir.



Esneklik: Kullanıcılar, tüm iş süreçlerini konum fark etmeksizin tek ekrandan yapabilir. Bunun yanı sıra uygulama veya otomasyonları özelleştirebilir. Yöneticiler ise gerçekleştirilen her bir işlemi tek tek izleyebilir ve iş akışlarında ortak paylaşım alanları oluşturarak esneklik yaratabilir.



Güvenlik: Siber güvenlik suçlarının gittikçe arttığı günümüzde, bulut tabanlı sistemler güvenlik açığının önüne geçer. Otel işletmecileri, otomatik güncellemeler ile kontrol sistemini sağlamlaştırabilir ve insan kaynaklı hataları engelleyebilir. Bunun yanı sıra işletmesine özel şifreler seçerek, verilerini internet ortamında güvenle saklayabilir.



Entegrasyon: Bulut tabanlı sistemler, bir işletmenin tüm ekiplerinin açık arayüzler ile teknolojik cihazlar aracılığıyla basit bir şekilde birbirine bağlanmasını olanak tanır. Yöneticiler iş akışlarını ekipleri için otomatikleştirirken, üçüncü taraflarla da entegre edebilir ve iş süreçlerindeki konforu artırabilir.



Turizmin lokomotifi olan otellerin buluta taşınması, seyahatseverler için daha şeffaf bir hizmet modelini ifade ederken, işletmeciler için de işgücü ve finansal verimlilik elde etmek anlamına geliyor. Otel yöneticileri bulut tabanlı sistemlerle maliyetlerini düşürürken, bilgi ve iletişim ölçeğini artırıyor, uygulamalarını çok kanallı hale getirerek yeni kitlelere daha pratik yollardan ulaşıyor.



Öyle ki operasyon süreçleri ve müşteri ilişkilerinde otomasyon sistemlerini benimsemek, yönetim kollarındaki stratejileri de dinamik tutuyor. Sadece rekabet ortamında öne çıkmalarına değil, profesyonel çözümler üretmelerine de yardımcı oluyor.



Nitekim global şirketlerin yaptığı araştırmalar da buluta geçişin artacağına işaret ediyor.



1- Şu an 706 milyar olan dünya çapındaki bulut bilişim hizmetleri harcamaları 2025’e kadar 1,3 trilyon dolara çıkacak.



2- Dünya genelinde tüm işletmelerin %81’i bulut sistemlerine geçmek için halihazırda bir stratejiye sahip.



3- İşletmelerin %82’si ek iş yükünü bulut sistemlerine aktaracak.



4- Günümüzde bulut tabanlı sistemler kullanan işletmelerin %70’i gelecek dönemde bu alandaki yatırım bütçelerini artıracak.