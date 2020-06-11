Otelciler kasım ayını da yaz sezonuna katmayı planlıyor

Dünyayı etkisi altına alan ve herkesin yaşam şeklini değiştiren corona virüs salgını turizmin de biçim değiştirmesine neden oldu.

2020 sezonu planlamalarını yapmaya başlayan otellerin havuz başı ile sahillerdeki şezlonglar ve restoranlardaki masalar gibi ortak kullanım alanları da sosyal mesafe kurullarına göre dizayn ediliyor.

Ela Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin

"TURİST SAYISINDA YÜZDE 50 AZALMA BEKLİYORUZ"



1 Temmuz'da sezonu açacaklarını belirten ve sektöre ilişkin soruları yanıtlayan Ela Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin, "Bu sene corona virüs salgını etkisiyle Antalya'da turist sayısında yüzde 50 oranında bir kayıp olacak. Bu sezonun sektöre olan etkisi 2023'te ancak toparlanabilecek.

2020 yılı rekorlar yılı olacaktı. Erken rezervasyonlar çok iyi gidiyordu. Mart başı itibariyle Mayıs ve Haziran ayları için iptaller başladı. Temmuz ve sonrası için olan rezervasyonlarda iptal sayısı çok düşüktü. Müşterilerimiz uçakların seferleri olursa geleceğiz şeklinde dönüş yaptı. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarımız için şimdiden rezervasyonlarımız başta Almanya, İngiltere ve Polonya olmak üzere var. Bu sezon 2019’daki rakamların yakalanması çok zor fakat oteller boş kalacak demek de doğru değil.



Kasım ayının da ilk 15 gününü yaz sezonuna katmayı planlıyoruz." dedi.

ALMANYA'NIN KARARI SİYASİ

Almanya'nın AB ülkeleri dışındaki ülkelere karantina nedeniyle seyahat yasağını 31 Ağustosa kadar uzatılmasını da değerlendiren Gezgin, "Almanya'nın bu kararı tamamen siyasi. Ülkenin turizm ekonomisi AB ülkelerine kalsın diye alınıyor. Bakanlık yetkililerimizin Almanya'yla görüşerek bu kararın uygulanmaması için çalışmalar yapacağına inanıyorum. Aksi taktirde Almanya'yı Hollanda, Belçika, İsviçre ve Polonya takip edebilir" dedi.

Yeni dönemde alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını fakat arada ince bir çizgi olduğunu hatırlatan Gezgin, "İnsanlar çevresinde maskeli, tulumlu, sürekli ateş ölçen insanlar görmek istemiyor. Önlemin en iyisi, farkettirmeden yaptığınız önlemlerdir. İnsanlara pandemiyi unutturmak, iyi bir tatil deneyimi sunmak istiyoruz. Sürekli kontrol altında tutup onları strese sokmak değil. Tüm çalışmalarımızı da bu yönde gerçekleştiriyoruz. Her türlü önlemi alacağız fakat bunu müşterilerimizin gözüne sokmayacağız." dedi.





VİDEO: OTELLERDE TEMASSIZ TATİL

