Otellerde'gizli müşteri' dönemi

Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen gizli müşteriler, habersiz geldikleri tesisleri kendilerine verilen yetki kapsamında denetleyip raporlayacak. Otele müşteri gibi giren gizli müşteriler, tesisin giriş kapısından personelin tutumuna, restoranlardan havuzlara kadar her türlü detayı denetlenecek. Eksiklik tespit edilirse gizli misafir tarafında raporlanarak hem Turizm Bakanlığı'na hem TSE'ye bildirilecek. 'Güvenli Turizm Belgesi', eksiklikler giderilene kadar askıya alınacak.



'HER AY DENETİM OLACAK'



TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, belge almak için çok sayıda müracaat olduğunu söyledi. TSE'nin 10 bölgesinde güvenli turizm programı yürüttüklerini kaydeden Demirtaş, “Tesislerin başvurularını kabul edip, kriterler çerçevesinde denetimleri yürütüyoruz. Bir misafirin otele girişinden çıkışına kadar tüm süreci denetliyoruz. 1 gün boyunca denetliyoruz. Her ay denetim olacak. 2 ayda 1 de gizli müşteri gelip denetleyecek. Meslek grubuna uyan gizli müşteriler gelip normal misafir gibi odasına çıkıp süreci yönetecek. Olumsuzluk tespit edilirse belge askıya alınacak" diye konuştu.



Otelin Kalite Müdürü Asuman Koçoğlu, yeni sezonun iyi başladığını ve belgeyi aldıktan sonra misafir kabul etmeye başladıklarını söyledi. Konaklayan tatilcilerin çok mutlu olduğunu anlatan Koçoğlu, “Tatilciler onların sağlığı ve güvenliği için böyle bir uygulama yaptığımızın farkında ve mutlular. Denetimler sık sık gerçekleştirilecek. Bir de bizim bilmediğimiz gizli müşteriler gelecek. Onlar da denetleyecek. Bir eksiklik tespit edilirse ona göre yaptırımları olacak. Şu ana kadar bir eksikliğimizin olmadığını biliyorum" dedi.