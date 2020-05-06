Otobüs bileti fiyatlarına yeni düzenleme geliyor

Corona virüs önlemleri kapsamında yolcu taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşen seyahat firmalarının yapacağı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek isteyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu kapsamda geçici düzenlemeyle başlattığı tavan fiyat uygulamasını, genelgeyle daha kapsamlı hale getiriyor.

Bu doğrultuda hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulduğu öğrenilen düzenlemeyle birlikte şehirler arası otobüs yolculuğu için baz fiyat uygulaması getiriliyor.



Hem firmaların ekonomik açıdan zorluk yaşamaması, hem de vatandaşın fahiş fiyatlarla yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçmek amacıyla hazırlanan düzenlemeyle en uzak iki şehir arası bir fiyat belirlenecek.

Buna göre örneğin İstanbul-Van arası 200 ile 250 TL arasında değişen bilet fiyatı yüzde 100 oranında artırılarak, kilometreye bölünecek ve bir baz fiyat elde edilecek.

Milliyet'e konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, 1600 kilometre için 400 liralık tavan ücret getirileceğini ifade etti.



"ANKARA-İSTANBUL İÇİN TAVAN ÜCRET 160 TL OLACAK"



Yıldırım, şehirlerarası bütün mesafelerdeki tavan bilet fiyatlarının, bu ücrete göre hesaplanacağını kaydetti. Yıldırım, bu kapsamda Ankara-İstanbul için tavan ücretin de 160 lira olacağını söyledi.

327 şehirlerarası otobüs şirketinin 7 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini hatırlatan Yıldırım, yer yer 18-20 kişiye düşebilen yolcu sayısı nedeniyle zararlarının 1000 kilometrede 3 bin 600 liraya kadar çıktığını ifade etti. Yıldırım, sürdürülebilir bir fiyatı ilgili kurumlarla görüştüklerini ve bu formülün oluştuğunu kaydetti.



“Otobüslerin yüzde 98’i yatıyor” diyen Yıldırım, şehirlerarası otobüslerin otoyol-köprü ücreti ödememesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla görüşeceklerini bildirdi.

Otogar ücretlerinde de indirim istediklerini belirten Yıldırım, araçlar trafiğe çıkmadığı için sigorta poliçelerinde indirim yapılmasını gündeme getireceklerini söyledi.



TÜM İLLER İÇİN GEÇERLİ



Resmi Gazete’de yayımlanacak kilometre başı baz fiyat, tüm şehirler arası seyahatler için geçerli olacak ve firmalar bu ücretin üzerine bilet satamayacak. Uygulamanın koronavirüs önlemleri süresince geçerli olacağı, kapasite sınırlamasının ortadan kalkmasıyla birlikte uygulamanın da yürürlükten kaldırılacağı belirtiliyor.

Bakan Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada geçici düzenlemeyle karayolu yolcu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi koyduklarını belirterek, “Bu süreçte kimse vatandaşlarımız üzerinden haksız kazanç elde edemez” açıklamasını yapmıştı.

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