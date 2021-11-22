Otogaza (LPG) 19 kuruş zam

LPG'nin litre fiyatına 23 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.

Haberler - ntv.com.tr 22.11.2021 - 16:39

Otogaza (LPG) 19 kuruş zam

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LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Otogaza (LPG) son olarak 20 Kasım'da 45 kuruş zam gelmişti.

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