Otogaza (LPG) 19 kuruş zam

Haberler - ntv.com.tr 22.11.2021 - 16:39
LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.
EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Otogaza (LPG) son olarak 20 Kasım'da 45 kuruş zam gelmişti.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) November 22, 2021
23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 19 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.