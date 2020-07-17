Otomobil pazarlarına corona ayarı

Otomobil satışı yapılan pazarlarda alınacak corona önlemleri açıklandı. Buna göre pazarlara girişte maske zorunlu olacak. Kişi sayısı da pazarın büyüklüğüne göre planlanacak.

NTV Haber 17.07.2020 - 15:19

Otomobil pazarlarına corona ayarı

Sağlık Bakanlığı otomobil satışı yapılan, açık hava oto pazarlarında, alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Oto pazarı alanına alınacak kişi sayısı, müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye "bir kişi" olacak şekilde planlanacak. Maske takmak zorunlu, girişlerde de ateş ölçümü yapılacak.

Rehbere göre satılacak araçlar arasında, en az 2 metre mesafe olması gerekiyor. Görevli bir personel, kurallara uyulup uyulmadığını denetleyecek.

İNCELEME SIRASINDA RİSK 

Rehberde, otomobili incelerken içine oturmanın ve çeşitli alanlarına dokunmanın bulaşma riski yarattığı uyarısı da yapıldı.

TEST SÜRÜŞÜNDE 3 KİŞİ SINIRI

Test sürüşü yapılması halinde ise araçta, şoför dahil herkes maske takmaya devam edecek. Araca en fazla 3 kişi alınacak.

KLİMA VE TOKALAŞMA YOK

Klima çalıştırılmayacak. Rehberde, satış esnasında tokalaşmadan uzak durulması gerektiği de belirtiliyor.

YERLİ OTOMOBİLİN TASARIM BELGESELİ YAYINLANDI

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