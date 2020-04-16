Otomotiv devleri Avrupa’daki fabrikalarını yeniden açıyor

Aralarında Toyota, Renault ve Volkswagen’in de bulunduğu otomotiv devleri corona virüs salgını nedeniyle geçici süreyle kapatma kararı aldıkları Avrupa'daki tesislerini yeniden açıyor.

ntv.com.tr 16.04.2020 - 09:31

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Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa’daki tesislerindeki üretime geçici süre ile ara verme kararı alan şirketler yeniden üretime dönüyor.

Financial Times’ta yer alan habere göre Toyota, Renault ve Volkswagen’in geçtiğimiz ay kapatılan otomobil fabrikaları üretime devam edecek.

İngiltere merkezli Land Rover ve Jaguar ise Avrupa’daki tesislerinde üretime dönmek için henüz düğmeye basmış değil.

Aynı haberde Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen ve Volvo’nun Avrupa’daki fabrikalarında üretime yeniden başlayan ya da başlama kararı alan şirkerler olduğu bilgisine yer verildi.

Avrupa'da en az 1 milyon otomotiv çalışanı, koronavirüs salgınının sektörü sekteye uğratması sebebi ile işten çıkartılmış veya çalışma saatlerinde kesintiye gitmek zorunda kalmıştı.

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