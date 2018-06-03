Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) mayıs verilerine göre, sektörün mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 2,8 milyar dolar oldu. Sektör, toplam ihracattan aldığı yüzde 20'lik payla bir kez daha Türkiye ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirdi.



Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisindeki artış grafiği, aralıksız 28 aydır sürüyor. Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı ihracatına imza atan sektörün, ocak-mayıs dönemi olan ilk 5 aylık ihracatı da yüzde 17 artarak 13 milyar 894 milyon dolara çıktı ve Türkiye ihracatındaki ilk sıradaki yerini korudu.



OTOMOTİV YAN SANAYİSİ İHRACATI YÜZDE 24 ARTTI



Ürün grupları bazında bakıldığında, mayısta otomotiv yan sanayisi ihracatı yüzde 24 artışla 1 milyar 8 milyon, binek otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 1 milyar 52 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 9 yükselerek 471 milyon ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 4 azalarak 149 milyon dolar oldu.



Otomotiv yan sanayisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 23 artarken, Fransa'ya yüzde 27, Romanya'ya yüzde 47, ABD'ye yüzde 49, Rusya'ya yüzde 56 artış kaydedildi.



Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 23, Birleşik Krallık'a yüzde 23, Hollanda'ya yüzde 122 artarken, Almanya'ya yüzde 29, İtalya'ya yüzde 12, İsrail'e yüzde 19, Polonya'ya da yüzde 36 düşüş gösterdi.



Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 7 geriledi. İhracat, önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 37, Fransa'ya yüzde 23, Almanya'ya yüzde 26 arttı.



Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en büyük pazar Almanya'ya yüzde 23, Fransa'ya yüzde 26 ihracat düşüşü görülürken İtalya'ya yüzde 68, Birleşik Krallık'a yüzde 35 ve İspanya'ya yüzde 184 ihracat artışı yaşandı.



ALMANYA VE İTALYA'YA İHRACATTA YÜZDE 5 ARTIŞ YAŞANDI



Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 5 artışla 423 milyon dolar, aynı şekilde ikinci büyük pazar İtalya'ya da yüzde 5 artışla 310 milyon dolar oldu. Üçüncü büyük pazar konumundaki Fransa'ya ihracat yüzde 16 artarak 308 milyon dolara çıktı. Fransa'daki yüksek oranda artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 23, yan sanayi ihracatının yüzde 27 artması etkili oldu.



Yine önemli pazarlardan Hollanda'ya yüzde 40, Romanya'ya yüzde 42, Rusya'ya yüzde 94 ihracat artışı gerçekleşti, buna karşılık ABD'ye ihracat yüzde 50 düştü. Hollanda'ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 122, yan sanayi ihracatının yüzde 91 artması, Rusya'ya yönelik artışta da yine yan sanayi ihracatının yüzde 56, binek otomobiller ihracatının yüzde 294 artması etkili oldu. ABD'ye yönelik düşüşte ise binek otomobiller ihracatının yüzde 100 düşmesi temel faktör oldu.



AB ÜLKELERİNE İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 10 OLDU



Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 10 artışla 2,2 milyar dolar olarak belirlendi. AB ülkelerinin toplam ihracat içindeki payı da yüzde 80 olarak gerçekleşti. Alternatif pazarlar arasındaki Afrika ülkelerine ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 33'er ihracat artışı, Ortadoğu ülkelerine de yüzde 17 ihracat düşüşü yaşandı.