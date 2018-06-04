Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları bu yılın ocak-mayıs döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,78 azalarak 302 bin 311 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yıl ilk 5 ayda 317 bin 500 satış yapılmıştı.



Bu yılın ilk 5 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 2,13 azalarak 234 bin 645, hafif ticari araç satışları ise yüzde 12,96 gerileyerek 67 bin 666 olarak gerçekleşti.



Mayıs ayında ise toplam pazarda 72 bin 755 araç satıldı. 85 bin 422 olarak gerçekleşen 2017 yılı mayıs ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,83 küçüldü.



Mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 13,03 azalarak 57 bin 227'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 20,87 gerileyerek 15 bin 528'e düştü.



10 ARAÇTAN 6'SI OTOMATİK



Mayıs ayı sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 2,4, 1600-2000cc aralığında yüzde 1,4 ve 2000cc üstünde yüzde 27 azaldı. Bu dönemde 84 elektrikli ve bin 843 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.



Bu yılın mayıs ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,67 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 97 bin 770 adetle sahip oldu.



Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 60,61’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,12’ye yükseldi.



Mayıs ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,62’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.



Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 54,9 pay ve 128.735 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,8 pa ve 119 bin 90 adetle yine sedan otomobiller oldu.



Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 69,06 pay ve 46 bin 732 adetle van ulaşırken, ardından yüzde 12,07 pay ve 8 bin 168 adetle kamyonet, yüzde 10,03 pay ve 6 bin 786 adetle pick-up, yüzde 8,84 pay ve 5 bin 980 adetle minibüs takip etti.