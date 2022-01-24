Otomotiv sektörü çip krizi ve enerji kesintisi nedeniyle üretime ara verdi

Otomotiv sektörünü zor bir hafta bekliyor. Bir yandan çip krizi diğer yandan elektrik kısıtlaması nedeniyle bazı fabrikalar bu hafta üretime ara verecek.

Haberler - NTV Haber 24.01.2022 - 14:49

Otomotiv sektörü çip krizi ve enerji kesintisi nedeniyle üretime ara verdi

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Tofaş, Bursa'daki fabrikasında elektrik kesintisi nedeniyle bugünden başlayarak perşembe gününe kadar üretime üç gün ara verecek.

Ford Otosan, Hyundai, Man gibi diğer fabrikalarda da duruş tarihleri bugün netleşecek.

Diğer yandan, Bursa'da üretim yapan Oyak Renault, iç iletişim yoluyla çalışanlarına bugünden başlayarak üretimi çip krizi nedeniyle iki hafta durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

sektörü 3 günlük kaybın yan sanayiyle birlikte 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

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