OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Lloyd's lisansı aldı

OYAK Finans Grubu şirketlerinden OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, köklü sigorta ve reasürans piyasası Lloyd's'da yetkili broker olarak iş yapma lisansını Nisan 2020 itibarıyla aldı.

Bugüne kadar global piyasalarda faaliyet gösteren 300 bine yakın broker arasından yalnızca 335 brokerin Lloyds lisansının bulunduğu belirtilen açıklamada, şirketin aldığı lisansla Lloyd's kriterlerini karşılayarak bu güçlü kurumun nadiren kabul ettiği brokerler arasına girdiği kaydedildi.

"KÜRESEL OYUNCULAR ARASINDAKİ VARLIĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRDİK"

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Lloyd’s Brokeri ünvanı ile global sigorta uzmanlığı havuzuna direkt erişim hakkı kazanmanın yanı sıra Lloyd’s un yetkili brokeri olarak küresel oyuncular arasındaki yerini güçlendirdi.



Brokerlik faaliyeti gösteren çok sayıda şirketin arzu ettiği bu çok önemli yapının yeni üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını belirten OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Sertan İpek,

“Sektördeki en iyi ve en güvenilir sigorta ve reasürans brokerlik şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu üyelikle birlikte küresel oyuncular arasındaki varlığımızı artık daha da güçlendirmiş olduk." dedi.

Açıklamada, Lloyd's'in, 330 yıllık sigorta tecrübesiyle 200'den fazla sigorta branşında faaliyet gösterdiği, bünyesinde 80'den fazla sendika, 54 idari mümessil (Managing Agents) ve 335 broker bulunduğu, 2019 itibarıyla 35,9 milyar pound prim hacmi ve 2,5 milyar pound vergi öncesi kara sahip olduğu bilgileri yer aldı.

